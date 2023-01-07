"Яка ти свиня": Дмитра Ступку розкритикували за відео з дівчиною в США
Джерело:Дмитро Ступка
Дмитро Ступка опублікував відео, на якому показав, як проводить час в США. Актор катався нічним містом з дівчиною і нарвався на критику з боку українців.
Дмитро виїхав у США ще восени 2021 року разом з ексдружиною Поліною Логуновою та донькою Богданою. На початку 2022 року подружжя оголосило про розлучення. Зараз Поліна заручена з американцем, Ступка також залишається в Америці, але про особисте життя не говорить.
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Чому Дмитра Ступку розкритикували за відео з США
Актор не є активним у соцмережах, однак днями він поширив відео, де показав, як катався на автомобілі нічним містом. Він їхав за кермом, поруч видно жіночі ноги. Фанати припустили, що Дмитро в США закрутив новий роман. Також Ступка показав кадри, на яких зображений мотоцикл.
Але такий ролик викликав обурення в підписників Дмитра. Під дописом фоловери актора висловлюють невдоволення, однак Ступка видаляє хейтерські коментарі.
- "Шановний, вас дивляться українці. Ви самі знаєте, як їм зараз важко. Я вас раніше поважав. Ви просто дно".
- "Ганьба".
- "Повага до цієї особи зникла. На тлі подій в Україні ось це...".
- "У нас на фронті гинуть діти, а тобі просто весело. Думала, непоганий актор, а виявилося – людина-г*мно".
- "Та це він в Бахмут їде волонтерити".
- "Яка ти свиня".
Однак позитивні коментарі, хоча їх мізерна кількість, Ступка залишає.
- "Дімо, насолоджуйся життям. Не звертай увагу на неадекватів".
Нагадаємо, Дмитро Ступка був одружений з колористкою Поліною Логуновою. У пари є спільна донька Богдана. Через кілька місяців після розлучення Поліна оголосила про заручини. Її новим обранцем став американський бізнесмен, вони разом відкрили салон краси в Лос-Анджелесі. Влітку в інтерв'ю 24 Каналу актор розповідав, що його серце вільне. Тоді в нього не було сильного бажання починати нові стосунки. Також відомо, що війна застала актора в літаку, коли він летів до Стамбула. В Україну Дмитро не наважився поїхати, тому згодом повернувся в США.