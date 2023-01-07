"Яка ти свиня": Дмитра Ступку розкритикували за відео з дівчиною в США

7 січня 2023, 12:00
Читать новость на русском

Джерело:

Дмитро Ступка

Дмитро Ступка опублікував відео, на якому показав, як проводить час в США. Актор катався нічним містом з дівчиною і нарвався на критику з боку українців.

Дмитро виїхав у США ще восени 2021 року разом з ексдружиною Поліною Логуновою та донькою Богданою. На початку 2022 року подружжя оголосило про розлучення. Зараз Поліна заручена з американцем, Ступка також залишається в Америці, але про особисте життя не говорить.

Вас може зацікавити Нова кохана Остапчука натякнула, коли почався їхній роман: чи був тоді Остапчук одружений

Чому Дмитра Ступку розкритикували за відео з США

Актор не є активним у соцмережах, однак днями він поширив відео, де показав, як катався на автомобілі нічним містом. Він їхав за кермом, поруч видно жіночі ноги. Фанати припустили, що Дмитро в США закрутив новий роман. Також Ступка показав кадри, на яких зображений мотоцикл. 

Але такий ролик викликав обурення в підписників Дмитра. Під дописом фоловери актора висловлюють невдоволення, однак Ступка видаляє хейтерські коментарі. 

  • "Шановний, вас дивляться українці. Ви самі знаєте, як їм зараз важко. Я вас раніше поважав. Ви просто дно".
  • "Ганьба".
  • "Повага до цієї особи зникла. На тлі подій в Україні ось це...".
  • "У нас на фронті гинуть діти, а тобі просто весело. Думала, непоганий актор, а виявилося – людина-г*мно". 
  • "Та це він в Бахмут їде волонтерити".
  • "Яка ти свиня". 

Однак позитивні коментарі, хоча їх мізерна кількість, Ступка залишає.

  • "Дімо, насолоджуйся життям. Не звертай увагу на неадекватів". 
Це вже не перший випадок, коли Ступку розкритикували за веселощі. Раніше Дмитро показував, як відривався на геловінській вечірці в Маямі. Захід відбувся на борту катера в діловому районі Даунтаун Маямі. За організацію взялася спільнота українців Ukrainian Miami.

Нагадаємо, Дмитро Ступка був одружений з колористкою Поліною Логуновою. У пари є спільна донька Богдана. Через кілька місяців після розлучення Поліна оголосила про заручини. Її новим обранцем став американський бізнесмен, вони разом відкрили салон краси в Лос-Анджелесі. Влітку в інтерв'ю 24 Каналу актор розповідав, що його серце вільне. Тоді в нього не було сильного бажання починати нові стосунки. Також відомо, що війна застала актора в літаку, коли він летів до Стамбула. В Україну Дмитро не наважився поїхати, тому згодом повернувся в США. 

Автор: Христина Кобак