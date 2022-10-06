Дерев'яні калаші і навчальні гранати: Комаров показав "зброю", з якою росіяни приїхали в Україну

Телеведучий Дмитро Комаров їздить звільненими територіями й показує, що лишили після себе окупанти. Він показав кадри "зброї", з якими росіяни приїхали до України.

Український телеведучий Дмитро Комаров опублікував новий допис на своїй сторінці. Він висміяв російську армію, яку називали "другою армією світу".

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Дмитро Комаров показав "зброю" окупантів

Мандрівник показав фото, які зробив на звільнених територіях. Він сфотографував "зброю", з якою окупанти приїхали "захоплювати" Україну.

Коротше, "друга" армія світу. На позиціях Росії — телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у великій кількості. Навчальні дерев'яні (!!!) калаші, навчальні гранати. І багато іншого навчального,

– поділився Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров з дерев'яним калашем / Фото з інстаграму ведучого

"Очевидно: "воїни" приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Навчалися просто в полях. Вчилися погано. Були відраховані. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів".

Дмитро Комаров / Фото з інстаграму ведучого



Дмитро Комаров / Фото з інстаграму ведучого

Зауважимо, Дмитро Комаров регулярно їздить на звільнені території та показує, що залишалося від окупантів: