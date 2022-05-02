Дмитро вражений від того, що побачив. Йому вдалося зняти лише коротке відео на дрон, оскільки після того, як приїхав на Салтівку, там почалися обстріли.

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Дмитро Комаров про Салтівку

Ведучому дозволили зняти відео на дрон лише у певний час. У ролику він зміг показати лише декілька будинків, однак зазначив, що саме так зараз виглядає весь район. Є й набагато гірші будинки.

Будинки пробиті наскрізь. Та й в інших частинах Харкова немає необстріляних місць. Росіяни хочуть знищити місто. Безпечних місць немає. Взагалі немає. Прилетіти може, куди завгодно. Стріляють градами, артилерією, ракетами. У центрі спокійніше, але ризик є всюди та завжди,

– розповів Комаров.

Та є й хороші новини. Мінометами ворог вже не може обстрілювати місто, оскільки Збройні Сили України є в Харкові та області, вони впевнено й чітко відсовують нелюдів все далі й далі від міста: "Приблизно тиждень тому я не міг пройти по відкритій місцевості на Салтівці довше 7 – 10 хвилин, оскільки одразу починали летіти міни. Зараз злочинці з Росії вже не дістають мінами до Харкова, тому обстрілюють з градів та важкої артилерії. Зносять Салтівку. Підлішу війну важко уявити. Частини району закриті для цивільних. З'являтися тут небезпечно для життя. Район нагадує Прип'ять. Людей мало".

Прошу евакуюватися тих, хто ще залишається вдома. Скоро можна буде повернутися, оскільки охорона Харкова чудово організована. У нас стабільно, кожен день – перемога, яка наближає нас до великої перемоги. Щодня ворога нещадно відганяють. Містечко за містечком звільняють,

– закликав Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров показав Салтівку: дивіться відео онлайн

Також ведучий звернувся до харків'ян: "Харків'яни, люблю вас. Люблю ваше місто. Ви неймовірні. У ворога немає шансів. Нормальне життя, яке було до 24 лютого, обов'язково повернеться. "Визволителі" зі своїми Z-танками ганебно горять і щодня втікають. Ті, хто зараз обороняє Харків, – герої".