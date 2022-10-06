Український телеведучий і ресторатор Даніель Салем боронить Україну в складі Нацгвардії. Він поділився з шанувальниками новиною, що його обурила.

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У Даніеля Салема вкрали річ

Даніель Салем розповів, що хтось обікрав його пікап. На щастя, з автівки не зникли важливі речі – лише спальник.

Всім привіт, а особисто хочу передати привіт тому, хто, бляха, заліз в мій пікап і вкрав мій улюблений спальник. Мій особистий. Ну навіщо він тобі, а? Немає чого сказати? Ні? Тварюка,

– обурився телеведучий.

Побратими Даніеля Салема вирішили підбадьорити військового та почали піджартовувати з крадіжки у соціальних мережах.

Хто ще став жертвою крадіїв за час війни