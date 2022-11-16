З ракетою на кухні: Дмитро Комаров приголомшив новим фото з Харківської області

Тревел-ведучий Дмитро Комаров неодноразово бував у небезпечних місцях неподалік від фронту. Нещодавно він сфотографувався в одній з квартир Харківської області, куди прилетіла ворожа ракета.

Через невдачі на фронті російські військові продовжують тероризувати цивільне населення, обстрілюють будинки мирних людей. Серед тих регіонів України, які перебувають під постійними обстрілами, є Харківщина. Саме туди вже не вперше поїхав Комаров.

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Дмитро Комаров поїхав у Харківську область

Ведучий опублікував фото, яке зробив на кухні звичайного житлового будинку. На фото видно хвостову частину від "Смерчу".

Цією світлиною Дмитро привернув увагу до масованого ракетного обстрілу, який відбувся 15 листопада. Він підкреслив, що росіяни знову вдаються до обстрілів житлових будинків та енергетичної інфраструктури України, оскільки мають поразки на всіх фронтах.

Це війна проти найменш захищених людей. Найбільше страждають діти, молоді мами, вагітні жінки, пенсіонери, люди з інвалідністю, для яких електроенергія важлива, щоб зберегти продукти в холодильнику чи розігріти їжу на плиті. Воюють з українськими пенсіонерами, які не можуть без ліфта підніматися на верхні поверхи своїх будинків. Немає сумнівів, що Росія продовжить боротися з підстанціями і показуватиме відключення світла, як військові перемоги. Чи лякає це нас? Ні. Ми давно готові до такого сценарію. Чи це чесний бій? Ні. Чи буде Україна вдаватися до адекватних заходів? Так", – написав Дмитро під фото.

Комаров закликав приєднатися до збору коштів на флот морських дронів від державної ініціативи UNITED 24. Більшість ракет, якими вчора атакували українські міста, були випущені з моря. Тому ці дрони важливі, щоб зменшити кількість ворожих атак.

Чим більше дронів, тим більше російських ракет підуть у відомому напрямку. А до нас полетить менше ракет. Рухаємося в бік перемоги,

– підсумував ведучий.

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