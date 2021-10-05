Дмитро Коляденко розповів, чому так і не одружився з Іриною Білик

Український танцівник і шоумен Дмитро Коляденко відверто розповів про стосунки з Іриною Білик. Він зізнався, що щороку робив пропозицію співачці. Та вона завжди відмовляла.

Роман Ірини Білик та Дмитра Коляденка активно обговорюють досі. Шоумен вважає, що все тому, що вони кохали та й досі люблять одне одного. За його словами, їхній цивільний шлюб був щасливим і бездоганним, але з "італійськими пристрастями".

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Чому Білик та Коляденко не одружилися

Попри мало не бездоганні відносини, пара так і не одружилась. Все тому, що Ірина Білик 5 разів відмовляла на пропозиції Дмитра.

Щороку я дарував Ірі обручки й робив їй пропозиції. І золоту, і діамантову, дерев'яну, і олив'яну. Щороку, особливо перед Новим роком, я робив їй пропозиції. Вона персні брала, а заміж не виходила. І я їй дав прізвисько. Я її називав "Іра – Динамо",

– зізнався Коляденко.

Хоч виконавиця відмовлялась виходити заміж, іноді вона носила каблучки, подаровані танцівником. Одна з них стала її улюбленою.

"Вона дуже любить ангелів. Цей перстень був найулюбленішим, при тому, що в Іри багато діамантів, золотих каблучок, але ось ця олив'яна з ангелятами – для неї це найулюбленіша на світі", – поділився Дмитро Коляденко.



Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик

Що відомо про стосунки Дмитра Коляденка та Ірини Білик

Знаменитості перебували у цивільному шлюбі 4 – 5 років. Спершу вони демонстрували ідеальні відносини.

Та згодом Дмитро Коляденко почав дуже сильно ревнувати зірку. Через це у закоханих виникали конфлікти, шоумен навіть різав картини, викидав квіти від шанувальників та розбивав косметику.

Розлучення танцівник переживав дуже тяжко. Але зараз пара зберігає теплі дружні стосунки, вони підтримують один одного й запрошують на свята. Та відновлювати роман хореограф не планує.