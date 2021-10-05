Роман Ірини Білик та Дмитра Коляденка активно обговорюють досі. Шоумен вважає, що все тому, що вони кохали та й досі люблять одне одного. За його словами, їхній цивільний шлюб був щасливим і бездоганним, але з "італійськими пристрастями".
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Чому Білик та Коляденко не одружилися
Попри мало не бездоганні відносини, пара так і не одружилась. Все тому, що Ірина Білик 5 разів відмовляла на пропозиції Дмитра.
Щороку я дарував Ірі обручки й робив їй пропозиції. І золоту, і діамантову, дерев'яну, і олив'яну. Щороку, особливо перед Новим роком, я робив їй пропозиції. Вона персні брала, а заміж не виходила. І я їй дав прізвисько. Я її називав "Іра – Динамо",
– зізнався Коляденко.
Хоч виконавиця відмовлялась виходити заміж, іноді вона носила каблучки, подаровані танцівником. Одна з них стала її улюбленою.
"Вона дуже любить ангелів. Цей перстень був найулюбленішим, при тому, що в Іри багато діамантів, золотих каблучок, але ось ця олив'яна з ангелятами – для неї це найулюбленіша на світі", – поділився Дмитро Коляденко.
Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик
Що відомо про стосунки Дмитра Коляденка та Ірини Білик
- Знаменитості перебували у цивільному шлюбі 4 – 5 років. Спершу вони демонстрували ідеальні відносини.
- Та згодом Дмитро Коляденко почав дуже сильно ревнувати зірку. Через це у закоханих виникали конфлікти, шоумен навіть різав картини, викидав квіти від шанувальників та розбивав косметику.
- Розлучення танцівник переживав дуже тяжко. Але зараз пара зберігає теплі дружні стосунки, вони підтримують один одного й запрошують на свята. Та відновлювати роман хореограф не планує.