Роман Ірини Білик та Дмитра Коляденка активно обговорюють досі. Шоумен вважає, що все тому, що вони кохали та й досі люблять одне одного. За його словами, їхній цивільний шлюб був щасливим і бездоганним, але з "італійськими пристрастями".

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Чому Білик та Коляденко не одружилися

Попри мало не бездоганні відносини, пара так і не одружилась. Все тому, що Ірина Білик 5 разів відмовляла на пропозиції Дмитра.

Щороку я дарував Ірі обручки й робив їй пропозиції. І золоту, і діамантову, дерев'яну, і олив'яну. Щороку, особливо перед Новим роком, я робив їй пропозиції. Вона персні брала, а заміж не виходила. І я їй дав прізвисько. Я її називав "Іра – Динамо",

– зізнався Коляденко.

Хоч виконавиця відмовлялась виходити заміж, іноді вона носила каблучки, подаровані танцівником. Одна з них стала її улюбленою.

"Вона дуже любить ангелів. Цей перстень був найулюбленішим, при тому, що в Іри багато діамантів, золотих каблучок, але ось ця олив'яна з ангелятами – для неї це найулюбленіша на світі", – поділився Дмитро Коляденко.



Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик

Цікаво, що у 2019 році шоумен покликав екскохану заміж вшосте. Він освідчився під час конкурсу Miss Blonde Ukraine й подарував каблучку з діамантом. Та на той час Ірина Білик була заміжня за Асланом Ахмадовим.

Що відомо про стосунки Дмитра Коляденка та Ірини Білик