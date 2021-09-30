Ірина Білик перед розлученням поставила ексобранцю ультиматум. Вона не хотіла влаштовувати з цього розриву скандал, тому запропонувала співпрацю.

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Умова розлучення Ірини Білик та Аслана Ахмадова

У пари є спільний син Табріз, який живе з Іриною. Коли Аслан приїхав з Росії на розлучення, зірка сказала: "Якщо хочеш, щоб все було тихо, зробімо щось гарне". І він погодився.

Білик зазначила, що вони вирішили залишитися друзями й не хотіли, щоб розлучення перетворювалося на скандал.

Просто це була така історія кохання. Ви є знаєте, що в моєму житті все, як у книжках: перша гала, друга, третя… Ми розійшлися тихо. І дуже голосно зняли кліп. Він подарував мені цей кліп. Як і всі інші, які робив для мене,

– сказала виконавиця.

Вона додала, що у всеукраїнському турі прихильники можуть побачити на екранах відео, які знімав її колишній чоловік. Білик впевнена, що він ще не раз буде для неї знімати.

Розрив стосунків Ірини Білик та Аслана Ахмадова