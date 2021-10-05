Роман Ирины Билык и Дмитрия Коляденко активно обсуждают до сих пор. Шоумен считает, что все потому, что они любили и до сих пор любят друг друга. По его словам, их гражданский брак был счастливым и безупречным, но с "итальянскими страстями".

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Почему Билык и Коляденко не поженились

Несмотря на едва ли не безупречные отношения, пара так и не поженилась. Все потому, что Ирина Билык 5 раз отказывала на предложения Дмитрия.

Каждый год я дарил Ире обручальные кольца и делал ей предложения. И золотое, и бриллиантовое, деревянное, и оливковое. Каждый год, особенно перед Новым годом, я делал ей предложения. Она перстни брала, а замуж не выходила. И я ей дал прозвище. Я ее называл "Ира-Динамо",

– признался Коляденко.

Хотя исполнительница отказывалась выходить замуж, иногда она носила кольца, подаренные танцором. Одно из них стало ее любимым.

"Она очень любит ангелов. Этот перстень был самым любимым, при том, что у Иры много бриллиантов, золотых колец, но вот это оливковое с ангелочками – для нее это самое любимое на свете", – поделился Дмитрий Коляденко.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / Фото из инстаграма Ирины Билык

Интересно, что в 2019 году шоумен позвал экс-любимую замуж в шестой раз. Он сделал предложение во время конкурса Miss Blonde Ukraine и подарил кольцо с бриллиантом. Но в то время Ирина Билык была замужем за Асланом Ахмадовым.

Что известно об отношениях Дмитрия Коляденко и Ирины Билык