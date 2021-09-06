Відома виконавиця Ірина Білик намагається зберегти хороші стосунки з усіма колишніми чоловіками. Дуже близькі та теплі стосунки у неї збереглися з третім фактичним чоловіком Дмитром Коляденком.
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Подарунок від Ірини Білик для Дмитра Коляденка
Часто хореограф та співачка відзначають свята разом. Нещодавно Дмитро Коляденко святкував ювілей – йому виповнилося 50 років.
Танцівник хотів влаштувати вечірку разом з двома колишніми – Оленою Коляденко та Іриною Білик. Однак співачка у цей день мала виступити з концертом, тому зустрілась з іменинником згодом.
Він зустрів його із сином та першою дружиною, а з коханою дружиною він зустрівся вже за два тижні. Ми вітали його у мене вдома. Я йому подарувала розкішні парфуми й також вазу,
– поділилась Ірина Білик.
"Він просив: "Іро, можеш мені подарувати вазу для квітів. Тому що квіти є, а вази немає. Подаруй таку кришталеву, як колись наші батьки збирали за часів Радянського Союзу". То я вже знайшла йому дуже красиву вазу і він мені кожного тижня надсилає фото з квітами", – додала знаменитість.
Подарунок Ірини Білик для Коляденка / Фото "Світського життя"
Стосунки Дмитра Коляденка та Ірини Білик
- Неофіційний шлюб пари тривав 3 роки – з 2003 до 2006 року.
- Танцівник щороку робив Ірині Білик освідчення, однак вона так і не сказала заповітного "так".
- Під час їхнього роману Дмитро Коляденко часто ревнував зірку. Тому їхні стосунки розпалися.
- Попри все, пара зберігає теплі дружні стосунки, вони підтримують один одного. Та відновлювати роман хореограф не планує.
Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик