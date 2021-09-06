Відома виконавиця Ірина Білик намагається зберегти хороші стосунки з усіма колишніми чоловіками. Дуже близькі та теплі стосунки у неї збереглися з третім фактичним чоловіком Дмитром Коляденком.

Цікаво Ми терпіли, – Дмитро Коляденко поділився зізнанням про інтимне життя з Іриною Білик

Подарунок від Ірини Білик для Дмитра Коляденка

Часто хореограф та співачка відзначають свята разом. Нещодавно Дмитро Коляденко святкував ювілей – йому виповнилося 50 років.

Танцівник хотів влаштувати вечірку разом з двома колишніми – Оленою Коляденко та Іриною Білик. Однак співачка у цей день мала виступити з концертом, тому зустрілась з іменинником згодом.

Він зустрів його із сином та першою дружиною, а з коханою дружиною він зустрівся вже за два тижні. Ми вітали його у мене вдома. Я йому подарувала розкішні парфуми й також вазу,
– поділилась Ірина Білик.

"Він просив: "Іро, можеш мені подарувати вазу для квітів. Тому що квіти є, а вази немає. Подаруй таку кришталеву, як колись наші батьки збирали за часів Радянського Союзу". То я вже знайшла йому дуже красиву вазу і він мені кожного тижня надсилає фото з квітами", – додала знаменитість.


Подарунок Ірини Білик для Коляденка / Фото "Світського життя"

Стосунки Дмитра Коляденка та Ірини Білик

  • Неофіційний шлюб пари тривав 3 роки – з 2003 до 2006 року.
  • Танцівник щороку робив Ірині Білик освідчення, однак вона так і не сказала заповітного "так".
  • Під час їхнього роману Дмитро Коляденко часто ревнував зірку. Тому їхні стосунки розпалися.
  • Попри все, пара зберігає теплі дружні стосунки, вони підтримують один одного. Та відновлювати роман хореограф не планує.


Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик