"Я вперше у відпустці": Дмитро Дікусар зізнався, чи повернеться на паркет після служби в ЗСУ

Хореограф, зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар став на захист країни після початку повномасштабного вторгнення. Днями артист вперше прийшов у відпустку зі служби. Він зізнався, чи повернеться на паркет під час війни.

Дмитро Дікусар 25 жовтня святкує день народження. На щастя, він зміг провести його вдома у колі рідних людей, адже отримав відпустку.

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Дікусар вперше прийшов у відпустку

Захисник вже півтора року захищає Україну на передовій. Тепер він отримав першу двотижневу відпустку зі служби.

В мене 15 діб, щоб поправити здоров’я та “підкрутити гайки”. В мене травмування, яке заважає мені працювати і бути ефективним. Я так зрозумів, що цей дощ іде надовго і треба тримати себе в формі,

– зізнався Дмитро.

Танцівник додав, що спробує переключитися на щось інше. Хоча минулого разу він не довго протримався і вже за кілька днів повернувся на фронт.

Чи повернеться Дікусар на паркет

Дмитро зізнався, що не поки планує до перемогу повертатися на паркет.

За його словами, до кінця війни, поки Україна не переможемо, він не зможе вийти на паркет і танцювати танці.

Навіть не можу собі такого уявити. Я танцюю душею, а моя душа зараз не хоче танцювати. Моя ранкова молитва – це "Боже, дай мені сьогодні щось корисного зробити. Зробити все, на що я буду здатний". Це для мене головне. Бо то суцільне горе, як у пеклі,

– розповів Дікусар.

Він заявив, що навіть якщо війна триватиме надцять років , він буде на передовій. Дмитро наголосив – точно не повернеться на паркет, допи не настане перемога.



Дмитро Дікусар в ЗСУ / Фото з його інстаграму

Чи дратує військових мирне життя

Дікусар також зізнався, як почуваються захисники, коли вони повертаються з окопів в мирне життя. За його словами, люди в цивільному житті не мають сидіти і плакати.

"Веселіться, відмічайте, але, будь ласка, якусь частину своєї любові, уваги і грошей виділяйте тим хлопцям, які зараз кожну секунду боронять нашу землю", – додав Дмитро.

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