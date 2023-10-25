Дмитрий Дикусар 25 октября отмечает день рождения. К счастью, он смог провести его дома в кругу родных людей, ведь получил отпуск.
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Дикусар впервые пришел в отпуск
Защитник уже полтора года защищает Украину на передовой. Теперь он получил первый двухнедельный отпуск со службы.
У меня 15 суток, чтобы поправить здоровье и подкрутить гайки. У меня травма, которая мешает мне работать и быть эффективным. Я так понял, что этот дождь идет надолго и нужно держать себя в форме,
– признался Дмитрий.
Танцор добавил, что попытается переключиться на что-то другое. Хотя в прошлый раз он не долго продержался и уже через несколько дней вернулся на фронт.
Вернется ли Дикусар на паркет
Дмитрий признался, что не планирует к победе возвращаться на паркет.
По его словам, до конца войны, пока Украина не победим, он не сможет выйти на паркет и танцевать танцы.
Даже не могу себе представить. Я пляшу душой, а моя душа сейчас не хочет танцевать. Моя утренняя молитва – это "Боже, дай мне сегодня что-нибудь полезное сделать. Сделать все, на что я буду способен". Это для меня главное. Ибо это сплошное горе, как в аду,
– рассказал Дикусар.
Он заявил, что даже если война будет продолжаться 10 лет, он будет на передовой. Дмитрий подчеркнул – точно не вернется на паркет, пока не наступит победа.
Дмитрий Дикусар в ВСУ / Фото с его инстаграммы
Раздражает ли военных мирную жизнь
Дикусар также признался, как чувствуют себя защитники, когда они возвращаются из окопов в мирную жизнь. По его словам, люди в гражданской жизни не должны сидеть и плакаты.
"Веселитесь, отмечайте, но, пожалуйста, какую-то часть своей любви, внимания и денег выделяйте тем ребятам, которые сейчас каждую секунду защищают нашу землю", – добавил Дмитрий.
Дмитрий Дикусар в ВСУ: что известно
- После начала полномасштабного вторжения хореограф встал на защиту Украины. В марте Дмитрий чуть не погиб от баллистических ракет, запущенных россиянами по его батальону.
- Хореограф не разглашает особенностей своей службы. Кроме того, он редко появляется в сети, так что именно занимается Дикусар – неизвестно.
- В июне Дмитрий попал в больницу. У него была очень серьезная ангина. Впрочем, после больничного он снова вернулся на передовую.