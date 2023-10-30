Про це Дмитро Дікусар заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. У танцівника-військового запитали, чи вийшов би він на паркет з Владом Ямою.

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Що Дмитро Дікусар думає про Влада Яму

Хореограф висловився про свого колегу, який відсиджується за кордоном. Дікусар різко відповів, що взагалі не згадує про Влада Яму.

У мене немає жодних думок з цього приводу. Я взагалі не згадую про Влада. У мене є люди, про яких я маю піклуватися і думати. А свою увагу, час і енергію треба витрачати на людей, які цього гідні,

– заявив Дмитро.

Військовий наголосив, якби в нього не запитали про Влада Яму, він би і не згадав колишнього колегу.

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