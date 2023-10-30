Об этом Дмитрий Дикусар заявил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. У танцовщика-военного спросили, вышел бы он на паркет с Владом Ямой.

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Что Дмитрий Дикусар думает о Владе Яме

Хореограф высказался о своем коллеге, отсиживающемся за границей. Дикусар резко ответил, что вообще не вспоминает о Владе Яме.

У меня нет никаких мнений на этот счет. Я вообще не вспоминаю Влада. У меня есть люди, о которых я должен заботиться и думать. А свое внимание, время и энергию нужно тратить на людей, которые этого достойны,

– заявил Дмитрий.

Военный подчеркнул, если бы у него не спросили о Владе Яме, он бы и не вспомнил бывшего коллегу.

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