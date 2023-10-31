Країна має нових суперзірок, – Дмитро Дікусар пояснив, чому майже не виходить на зв'язок

Танцівник та військовий Дмитро Дікусар після тривалого мовчання поспілкувався з журналістами. Він пояснив, чому після вступу у ЗСУ майже нічого не публікує та не розповідає про свою службу.

Дмитро Дікусар пояснив свій вибір бути непублічним під час повномасштабного вторгнення в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Його рішення здивувало багатьох, адже чимало інших публічних людей попри службу в ЗСУ показують свою роботу й роботу побратимів.

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Чому Дмитро Дікусар непублічний у ЗСУ

Захисник розповів, що отримав відповідне прохання від командування – не робити зайвих публічних рухів. Та й йому самому заважає популярність.

Я не один, навкруги мене є люди. Це не жарти, це війна. Коли я переходжу в інший підрозділ, люди переживають, чи не буду я вести тікток і робити речі, які очікують від публічних людей. Я намагаюся, щоб вони мені довіряли й знали, що я був публічний до війни, а зараз я такий же військовослужбовець, як і всі решта,

– висловився Дмитро Дікусар.

Військовий додав, що хоче й надалі бути в ЗСУ, а для цього йому потрібна довіра побратимів. Тож він і надалі буде непублічним. Натомість він згадав про інших зірок, які щонайбільше заслуговують на увагу та публічність.

"У нас є герої, яких треба показувати частіше, які заслуговують на це. Зараз країна має своїх нових суперзірок. Я дуже тому радий, бо це справжні зірки на полі бою. Це найвище мистецтво. Війна – це жахлива річ, але це й дуже важке, криваве мистецтво", – додав Дікусар.

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