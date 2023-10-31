Дмитрий Дикусар объяснил свой выбор быть непубличным во время полномасштабного вторжения в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Его решение удивило многих, ведь многие другие публичные люди, несмотря на службу в ВСУ, показывают свою работу и работу собратьев.

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Почему Дмитрий Дикусар непубличен в ВСУ

Защитник рассказал, что получил соответствующую просьбу от командования – не делать лишних публичных движений. Да и ему самому мешает популярность.

Я не один, вокруг меня люди. Это не шутки, это война. Когда я перехожу в другое подразделение, люди переживают, не буду ли вести ток и делать вещи, которые ожидают от публичных людей. Я стараюсь, чтобы они мне доверяли и знали, что я был публичен до войны, а сейчас я такой же военнослужащий, как и все остальные,

– высказался Дмитрий Дикусар.

Военный добавил, что хочет и дальше быть в ВСУ, а для этого ему нужно доверие собратьев. Поэтому он и дальше будет непубличным. Зато он вспомнил о других звездах, которые больше заслуживают внимания и публичности.

"У нас есть герои, которых нужно показывать чаще, которые заслуживают этого. Сейчас страна имеет своих новых суперзвезд. Я очень тому рад, потому что это настоящие звезды на поле боя. Это высшее искусство. Война – это ужасная вещь, но это и очень тяжелое, кровавое искусство", – добавил Дикусар.

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