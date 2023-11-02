Втім, днями він вперше за час служби приїхав у відпустку. Тепер чоловік зізнався, де планує жити після закінчення війни й розповів, чи повернеться до танців.

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Де Дмитро Дікусар житиме після закінчення війни

Танцівник наголосив, що не планує виїжджати за кордон. Він хоче залишатися вдома й відбудовувати країну.

Я не планую їхати за кордон. Зараз я заряджений по-іншому. Заради України й людей я життя готовий віддати. Та й куди їхати? Ми маємо будувати країну, і я зараз не про будинки,

– наголосив військовослужбовець.

Чи повернеться Дмитро Дікусар до танців

Щодо повернення у танцювальну сферу військовий поки вагається.

"Я танцюю, коли душа танцює. А зараз моя душа засмучена. Тому не можу поки відповісти на це питання. Навіть коли війна закінчиться, я не думаю, що ми швидко її забудемо", – поділився військовий.



Дмитро Дікусар на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму танцівника

Що Дмитро Дікусар казав про відпочинок в час війни

Він нікого не засуджує. Військовим на фронті не треба, щоб люди в тилу плакали, тож Дмитро не здивований, що вони продовжують веселитися та святкувати весілля. Проте, за його словами, українці натомість мають постійно допомагати й пам'ятати, що кожної секунди, поки людина в тилу спілкується чи п'є каву, хтось на фронті робить останній подих.

"Нам треба, щоб люди в тилу не втомилися допомагати ЗСУ… Святкуйте весілля, робіть це за мільйони доларів, ніхто ваші гроші не рахує, але певну частину донатьте на ЗСУ. Це інвестиція. Бо якщо все повалиться і прийдуть росіяни, вони все у вас відберуть", – наголосив Дікусар.