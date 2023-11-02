Но на днях он впервые за время службы приехал в отпуск. Теперь мужчина признался, где планирует жить после окончания войны и рассказал, вернется ли к танцам.

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Где Дмитрий Дикусар будет жить после окончания войны

Танцор отметил, что не планирует уезжать за границу. Он хочет оставаться дома и восстанавливать страну.

Я не планирую уезжать за границу. Сейчас я заряжен по-другому. Ради Украины и людей я готов отдать жизнь. И куда ехать? Мы должны строить страну, и я сейчас не о домах,

– подчеркнул военнослужащий.

Вернется ли Дмитрий Дикусар к танцам

Относительно возвращения в танцевальную сферу военный пока сомневается.

"Я танцую, когда душа танцует. А сейчас моя душа расстроена. Поэтому не могу пока ответить на этот вопрос. Даже когда война закончится, я не думаю, что мы скоро ее забудем", – поделился танцор.



Дмитрий Дикусар на "Танцах со звездами" / Фото с инстаграмма танцовщика

Что Дмитрий Дикусар говорил об отдыхе во время войны

Он никого не осуждает. Военным на фронте не надо, чтобы люди в тылу плакали поэтому Дмитрий не удивлен, что они продолжают веселиться и праздновать свадьбы. Однако, по его словам, украинцы должны постоянно помогать и помнить, что каждую секунду, пока человек в тылу общается или пьет кофе, кто-то на фронте делает последнее дыхание.

"Нам надо, чтобы люди в тылу не устали помогать ВСУ… Празднуйте свадьбу, делайте это за миллионы долларов, никто ваши деньги не считает, но определенную часть донатьте на ВСУ. Это инвестиция. Потому что если все рухнет и придут россияне, они все у вас отберут", – подчеркнул Дикусар.