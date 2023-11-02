Я ріс у російськомовному колі, – Дікусар зізнався, якою мовою спілкується в побуті та на фронті

Український хореограф Дмитро Дікусар з початку повномасштабної війни служить у лавах ЗСУ. Артист ріс у російськомовному колі, тож спілкувався мовою країни-агресора. Тепер Дікусар перейшов на українську.

Танцівник висловився про мовне питання. Він вважає, що не треба утискати російськомовних в Україні.

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Якою мовою спілкується Дікусар

Хореограф зараз говорить здебільшого українською мовою. Водночас російською може розмовляти зі своїми побратимами на фронті.

Цікаво, що на Сході Дмитро навмисно спілкувався з цивільними російською мовою.

У деяких людей є уявлення, що всі н**исти і б*ндерівці. Тому моя особиста мета була донести, що це (мова – 24 Канал) неважливо, це не змінює ситуацію. Незалежно від того, якою мовою я розмовляю, я прийшов боротися з ворогом,

– заявив Дікусар.

Він додав, що володіє кількома мовами, іноді може спілкуватися англійською.

За словами Дмитра, зараз йому приємно розмовляти українською мовою, хоча це було нелегко, адже він родом з Одеси.

"Я ріс у російськомовному колі спілкування. Я не винен, що так було. Я бачу, що люди з інших російськомовних міст, також переходять на державну. Є ті, хто свідомо перейшов на українську, як би важко їм не було", – наголосив Дікусар.

Дікусар висловився про мовне питання

Артист вважає диверсією те, коли хтось підіймає мовне питання. На його думку, люди мають переходити на українську свідомо, а не тому, що "ми будемо бити тебе палками по голові".

Якщо нас роз'єднають по причині мови, то ми втратимо країну і людей… Тому мовне питання для мене – диверсія. Я думаю, що це робиться навмисне, щоб ми всі пересварилися. Звісно, ворог цьому радітиме,

– пояснив Дікусар.

Дмитро додав, що після перемоги у війні всі поступово перейдуть на українську мову.

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