Танцовщик высказался о языковом вопросе. Он считает, что не нужно притеснять русскоязычных в Украине.

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На каком языке общается Дикусар

Хореограф сейчас говорит по большей части на украинском языке. В то же время на русском он может разговаривать со своими собратьями на фронте.

Интересно, что на Востоке Дмитрий намеренно общался с гражданским русским языком.

У некоторых людей есть представление, что все н**исты и б*ндеровцы. Поэтому моя личная цель была донести, что это (язык – 24 Канал) неважно, это не изменяет ситуацию. Независимо от того, на каком языке я говорю, я пришел бороться с врагом,

– заявил Дикусар.

Он добавил, что владеет несколькими языками, иногда может общаться на английском.

По словам Дмитрия, сейчас ему приятно разговаривать на украинском языке, хотя это было нелегко, ведь он родом из Одессы.

"Я рос в русскоязычном кругу общения. Я не виноват, что так было. Я вижу, что люди из других русскоязычных городов также переходят на государственный. Есть те, кто сознательно перешел на украинский, как бы тяжело им ни было", – подчеркнул Дикусар.

Дикусар высказался о языковом вопросе

Артист считает диверсией то, когда кто-то поднимает языковой вопрос. По его мнению, люди должны переходить на украинский сознательно, а не потому, что "мы будем бить тебя палками по голове".

Если нас разъединят по причине языка, мы потеряем страну и людей… Поэтому языковой вопрос для меня – диверсия. Я думаю, что это делается специально, чтобы мы все перессорились. Конечно, враг этому будет радоваться,

– объяснил Дикусар.

Дмитрий добавил, что после победы в войне все перейдут на украинский язык.

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