На початку повномасштабної війни українські зірки масово записували звернення до колег з Росії. Вони закликали не мовчати та зробити все для того, щоб російські окупанти зупинилися та не вбивали український народ, не знищували наші міста. Та все даремно.

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Анна Трінчер про зірок-мовчунів на Росії

У перші два тижні війни артистка намагалася достукатися до всіх знаменитостей, які хоча б мають українське походження. Це Artik & Asti, Регіна Тодоренко, Ані Лорак, Марі Краймбрері й дуже-дуже багато російських артистів, які народилися, виросли й почали свою кар'єру саме в Україні. Ці люди неодноразово приїжджали в українські міста з концертами, вони були улюбленцями української публіки, яка підспівувала всі пісні від першої до останньої ноти.

І так вчинити підло, як вони, можуть тільки люди без мізків, по-перше, а по-друге, без серця, без душі. Для мене це просто нелюди, не потрапляють вони в мою категорію людей,

– наголосила зірка.

Знаменитості, які мовчать про війну в Україні