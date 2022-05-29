В начале полномасштабной войны украинские звезды массово записывали обращения к коллегам из России. Они призывали не молчать и сделать все для того, чтобы российские оккупанты остановились и не убивали украинский народ, не уничтожали наши города. И все напрасно.

Полное интервью здесь "Хотелось бы повенчаться": что первое сделает Анна Тринчер после победы – эксклюзивное интервью

Анна Тринчер о звездах-молчунах на России

В первые две недели войны артистка пыталась достучаться до всех знаменитостей, хотя бы имеющих украинское происхождение. Это Artik & Asti, Регина Тодоренко, Ани Лорак, Мари Краймбрери и очень много российских артистов, которые родились, выросли и начали свою карьеру именно в Украине. Эти люди неоднократно приезжали в украинские города с концертами, они были любимцами украинской публики, которая пела все песни от первой до последней ноты.

И так поступить подло, как они, могут только люди без мозгов, во-первых, а во-вторых, без сердца, без души. Для меня это просто изверги, не попадают они в мою категорию людей,

– подчеркнула звезда.

Знаменитости, молчащие о войне в Украине