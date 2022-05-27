Чи не найбільше за час війни від колег "прилетіло" одеситці Регіні Тодоренко, яка стала популярною після "Орла і решки". Однак проєкт зробив відомою ще одну зірку, про яку всі чомусь забули, – Жанну Бадоєву, кар'єра якої почалася в Києві.

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Аліна Доротюк назвала Бадоєву "недогероїнею"

Інтерв'юерку публічно "наїхала" на Бадоєву після того, як побачила в її інстаграмі допис: "Добрий ранок! У мене сніданок класичний: кава + круасан, а у вас що сьогодні?"

Країна має знати своїх недогероїв. Пані Жанна, маючи величезну аудиторію, жодного разу так і не сказала, хто на кого напав. А ще – вона досі працює на рашистський продакшн. І сплачує податки на країну, з якої щодня прилітають ракети і не тільки,

– емоційно написала Аліна Доротюк.

У публікації журналістка згадала слова актора Тараса Цимбалюка, рідні якого ледь вирвалися з окупованого Маріуполя. Мама й бабуся його дружини Тіни "смоктали шматочок сала раз на три дні" та пили воду з батарей, щоб вижити.

Скриншот з інстаграм-сторіс Аліни Доротюк

Цікаво, що її колишній чоловік Алан Бадоєв теж роками працював на Росії. Він "максимально демонстрував "дружбу народів" і розмазував кордони між країнами", про що вже публічно пошкодував. Він і його артист Макс Барських з кінцями пішли з російського музичного ринку – більше ані кліпів, ані пісень.

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