Тітка музиканта, Айя Коростильова, розповіла, як дізналася про трагедію. Крім того, розкрила подробиці про стан здоров'я племінника напередодні смерті. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA.

Як раніше заявили колеги з Green Grey, причиною смерті "Дизеля" стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця. Про це музиканти повідомили у фейсбуці гурту. Як виявилося, ні вони, ні рідні не знали про проблеми із серцем Яценка.

Коли приїхали до Києва, побачили висновок: ішемічна хвороба серця. Судячи з усього, вона давно давала про себе знати, але Андрій не надавав цьому значення. І ось усе так страшно закінчилося. За весь час, що ми спілкувалися, ніхто й подумати не міг, що в Андрія може бути щось серйозне зі здоров'ям,

– зазначила тітка "Дизеля".

Для довідки! Тітка Андрія Яценка разом з сім'єю живе в Німеччині вже 33 роки. Востаннє вони з Андрієм бачилися 7 років тому. Днями ж вона приїхала на похорон племінника до України. Про смерть Андрія Айя дізналася від його дружини Жені, яка зателефонувала їй із сумною звісткою.



Дружина "Дизеля" та його тітка під час прощальної церемонії з Андрієм / Фото OBOZ.UA

Коростильова додала, що "Дизель" не любив мати справу з лікарнями й аналізами, і вона досі не може повністю повірити в його смерть.

Це був шок. Знаєте, ось просто справжній шок. Я могла припустити що завгодно, якби, не дай боже, трапилася біда: ДТП, нещасний випадок, але щоб серце – ніколи,

– сказала тітка Яценка.

Що відомо про смерть "Дизеля" з Green Grey?

Серце Андрія Яценка перестало битися близько 9 ранку 20 березня. На момент смерті йому було 55 років.

Прощання з "Дизелем" відбулося 23 жовтня в "Будинку кіно" у Києві.

