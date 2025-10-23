Тітка Яценка розповіла, де його поховають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
У коментарі виданню тітка Андрія Яценка повідомила, що тіло музиканта кремують. Урну з прахом лідера гурту Green Grey поховають на Байковому кладовищі в Києві.
Церемонія прощання з "Дизелем" відбулась у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України. Легенду українського року ховали у його фірмовій кепці.
У приміщенні були живі квіти, лунали українські пісні гурту Green Grey. Попрощатися з Яценком прийшли Олег Михайлюта (Фагот), Тарас Тополя, Віктор Павлік, Андрій Джеджула, Джамала, Артем Пивоваров, Олег Скрипка.
Раніше гурт Green Grey писав у фейсбуці, що прощання триватиме з 9:00 до 11:00.
Що відомо про смерть Андрія Яценка?
Нагадаємо, що Андрій Яценко помер 20 жовтня від серцевої недостатності, викликаної ішемічною хворобою серця. Раптова смерть "Дизеля" шокувала шанувальників і його колег.
Восени мав відбутися тур Україною гурту Green Grey, але через смерть музиканта його скасували. Квитки можна повернути до 30 жовтня включно. Усі кошти за квитки, які не будуть повернені, передадуть сім'ї Яценка.
Бітмейкер Green Grey Денис Бінковський, відомий як Original Dizzy, розповів, що ніхто не знав, що у "Дизеля" було хронічне захворювання. За його словами, Андрій зневажливо ставився до лікування, а улюбленими ліками музиканта було активоване вугілля.