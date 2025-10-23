Тітка Яценка розповіла, де його поховають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

У коментарі виданню тітка Андрія Яценка повідомила, що тіло музиканта кремують. Урну з прахом лідера гурту Green Grey поховають на Байковому кладовищі в Києві.

Церемонія прощання з "Дизелем" відбулась у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України. Легенду українського року ховали у його фірмовій кепці.

У приміщенні були живі квіти, лунали українські пісні гурту Green Grey. Попрощатися з Яценком прийшли Олег Михайлюта (Фагот), Тарас Тополя, Віктор Павлік, Андрій Джеджула, Джамала, Артем Пивоваров, Олег Скрипка.

Раніше гурт Green Grey писав у фейсбуці, що прощання триватиме з 9:00 до 11:00.

