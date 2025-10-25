Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Дмитра. Він записав звернення до шанувальників.
До слова Приходьте, щоб сказати "дякую": у Києві відбудеться концерт пам'яті "Дизеля" з Green Grey
Вітаю, шановні друзі. Уже четвертий ранок поспіль, прокидаючись, я не можу прийняти цю реальність, але немає з нами більше Андрія "Дизеля" Яценка. Вчора ми проводили його в останній шлях, але життя повинно продовжуватись і справа повинна продовжуватись,
– сказав Дмитро Муравицький.
Вокаліст гурту Green Grey підтвердив, що 30 жовтня в Києві відбудеться концерт пам'яті Андрія Яценка. Про це напередодні повідомила івент-агенція Master Show в інстаграмі.
Щодо скасованого туру… Я вважаю, що це помилка у формулюванні самої думки. Він не скасований, а просто перенесений,
– зазначив "Мурік".
Важливо! Концерт пам'яті Андрія Яценка пройде в клубі Caribbean Club. Він розпочнеться о 19:00. Квитки на інші концерти Green Grey, які були заплановані в рамках туру Україною "Під дощем", можна повернути до 30 жовтня включно. Кошти за квитки, які не будуть повернені, Master Show передасть сім'ї "Дизеля". Усі деталі – за посиланням.
Коли й чому помер Андрій Яценко?
Нагадаємо, що Андрій Яценко раптово помер 20 жовтня. Причиною смерті музиканта стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця.
З "Дизелем" попрощалися у Києві 23 жовтня. Церемонія проходила у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України. Серед присутніх були рідні, друзі, прихильники та колеги Яценка, зокрема Джамала, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Олег Михайлюта (Фагот), Тарас Тополя, Андрій Джеджула.
Лідера гурту Green Grey поховали на Байковому кладовищі.