До слова Приходьте, щоб сказати "дякую": у Києві відбудеться концерт пам'яті "Дизеля" з Green Grey

Вітаю, шановні друзі. Уже четвертий ранок поспіль, прокидаючись, я не можу прийняти цю реальність, але немає з нами більше Андрія "Дизеля" Яценка. Вчора ми проводили його в останній шлях, але життя повинно продовжуватись і справа повинна продовжуватись,

– сказав Дмитро Муравицький.

Вокаліст гурту Green Grey підтвердив, що 30 жовтня в Києві відбудеться концерт пам'яті Андрія Яценка. Про це напередодні повідомила івент-агенція Master Show в інстаграмі.

Щодо скасованого туру… Я вважаю, що це помилка у формулюванні самої думки. Він не скасований, а просто перенесений,

– зазначив "Мурік".

Важливо! Концерт пам'яті Андрія Яценка пройде в клубі Caribbean Club. Він розпочнеться о 19:00. Квитки на інші концерти Green Grey, які були заплановані в рамках туру Україною "Під дощем", можна повернути до 30 жовтня включно. Кошти за квитки, які не будуть повернені, Master Show передасть сім'ї "Дизеля". Усі деталі – за посиланням.

