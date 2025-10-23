Окрім учасників бенду та рідних, провести музиканта в останню путь прийшло чимало знаменитостей. Повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Так, на церемонії прощання з "Дизелем" був лідер гурту ТНМК Фагот, фронтмен АНТИТІЛ Тарас Тополя, Віктор Павлік, Артем Пивоваров, Олег Скрипка.

Крім того, провести в останню путь Андрія Яценка прийшов шоумен Андрій Джеджула, який приніс до його труни червоні троянди.

Українські зірки прийшли на церемонію прощання з "Дизелем" / Фото OBOZ.UA

Також відомо, що попрощатися з музикантом прийшла Джамала.

Це також зробив телеведучий Анатолій Анатоліч і його дружина Юла. Шоумен розповів про це в інстаграм-сторіс.

"Дизель" – це легенда, яка дуже сильно вплинула на українську музику, на українців і на мене особисто як на підлітка свого часу,

– поділився Анатоліч.

Анатолій Анатоліч з дружиною відвідали церемонію прощання з "Дизелем" / Скриншот з інстаграму

Що відомо про смерть Андрія Яценка?