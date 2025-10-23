Окрім учасників бенду та рідних, провести музиканта в останню путь прийшло чимало знаменитостей. Повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
Вас також може зацікавити Це жах, – відома українська співачка емоційно прокоментувала бійку на її концерті
Так, на церемонії прощання з "Дизелем" був лідер гурту ТНМК Фагот, фронтмен АНТИТІЛ Тарас Тополя, Віктор Павлік, Артем Пивоваров, Олег Скрипка.
Крім того, провести в останню путь Андрія Яценка прийшов шоумен Андрій Джеджула, який приніс до його труни червоні троянди.
До теми Не може повірити, – Джеджула розповів про розмову з "Муріком" з Green Grey після смерті "Дизеля"
Українські зірки прийшли на церемонію прощання з "Дизелем" / Фото OBOZ.UA
Також відомо, що попрощатися з музикантом прийшла Джамала.
Це також зробив телеведучий Анатолій Анатоліч і його дружина Юла. Шоумен розповів про це в інстаграм-сторіс.
"Дизель" – це легенда, яка дуже сильно вплинула на українську музику, на українців і на мене особисто як на підлітка свого часу,
– поділився Анатоліч.
Анатолій Анатоліч з дружиною відвідали церемонію прощання з "Дизелем" / Скриншот з інстаграму
Що відомо про смерть Андрія Яценка?
- Музикант пішов з життя вранці 20 жовтня. Йому було 55 років.
- За словами близьких, "Дизель" мав проблеми із серцем – ішемічну хворобу, що призвела до серцевої недостатності.
- Церемонія прощання з артистом проходила в "Будинку Кіно" з 9:00 до 11:30.
- Після цього труну з тілом Андрія Яценка повезли на Байкове кладовище. Там музиканта кремують.