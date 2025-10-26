Тетя музыканта, Айя Коростылева, рассказала, как узнала о трагедии. Кроме того, раскрыла подробности о состоянии здоровья племянника накануне смерти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA.

Как ранее сказали коллеги из Green Grey, причиной смерти "Дизеля" стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Об этом музыканты сообщили в фейсбуке группы. Как оказалось, ни они, ни родные не знали о проблемах с сердцем Яценко.

Когда приехали в Киев, увидели заключение: ишемическая болезнь сердца. Судя по всему, она давно давала о себе знать, но Андрей не придавал этому значения. И вот все так страшно закончилось. За все время, что мы общались, никто и подумать не мог, что у Андрея может быть что-то серьезное со здоровьем,

– отметила тетя "Дизеля".

Для справки! Тетя Андрея Яценко вместе с семьей живет в Германии уже 33 года. Последний раз они с Андреем виделись 7 лет назад. На днях же она приехала на похороны племянника в Украину. О смерти Андрея Айя узнала от его жены Жени, которая позвонила ей с печальным известием.



Жена "Дизеля" и его тетя во время прощальной церемонии с Андреем / Фото OBOZ.UA

Коростылева добавила, что "Дизель" не любил иметь дело с больницами и анализами, и она до сих пор не может полностью поверить в его смерть.

Это был шок. Знаете, вот просто настоящий шок. Я могла предположить что угодно, если бы, не дай бог, случилась беда: ДТП, несчастный случай, но чтобы сердце – никогда,

– сказала тетя Яценко.

Что известно о смерти "Дизеля" из Green Grey?

Сердце Андрея Яценко перестало биться около 9 утра 20 марта. На момент смерти ему было 55 лет.

Прощание с "Дизелем" состоялось 23 октября в "Доме кино" в Киеве.

