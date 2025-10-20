Повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Яценка у фейсбуці.

Раптово 20 жовтня на сторінці артиста з'явилося фото з чорною стрічкою. Водночас подробиці про смерть музиканта не розголошують.



Фото зі сторінки Андрія Яценка у фейсбуці / Скриншот з мережі

Зауважимо, редакція 24 Каналу звернулася до учасників колективу за коментарем.

На сторінці Green Grey у фейсбуці також змінили обкладинку на фото свічки на чорному тлі.



Обкладинка Green Grey у фейсбуці / Скриншот з фейсбуку

Видання OBOZ.UA, з посиланням на слова режисера і кліпмейкера Віктора Придувалова та фронтмена гурту "ТНМК" Олега Михайлюту, пишуть, що ймовірною причиною смерті Андрія Яценка могли стати проблеми з серцем. Водночас перевіреної інформації про це наразі немає.

Що відомо про Андрія Яценка?