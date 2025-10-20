Повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Яценка у фейсбуці.
Раптово 20 жовтня на сторінці артиста з'явилося фото з чорною стрічкою. Водночас подробиці про смерть музиканта не розголошують.
Фото зі сторінки Андрія Яценка у фейсбуці / Скриншот з мережі
Зауважимо, редакція 24 Каналу звернулася до учасників колективу за коментарем.
На сторінці Green Grey у фейсбуці також змінили обкладинку на фото свічки на чорному тлі.
Обкладинка Green Grey у фейсбуці / Скриншот з фейсбуку
Видання OBOZ.UA, з посиланням на слова режисера і кліпмейкера Віктора Придувалова та фронтмена гурту "ТНМК" Олега Михайлюту, пишуть, що ймовірною причиною смерті Андрія Яценка могли стати проблеми з серцем. Водночас перевіреної інформації про це наразі немає.
Що відомо про Андрія Яценка?
- Музикант народився 25 грудня 1969 року в Києві. Цього року йому мало б виповнитись 56 років.
- У 1993 Андрій Яценко заснував рок-гурт Green Grey, до складу якого також входили Дмитро Муравицький (Murik), Володимир Костик (льВівчик) і Денис Біньковський (Original Dizzy).
- Однією із найпопулярніших пісень гурту вважають "Под дождём". Що цікаво, артисти нещодавно переклали трек на українську мову і мали вирушати в турне. Зокрема, рок-бенд 24 жовтня готував виступ у Дніпрі, 25 – у Харкові, а 30 жовтня – у Києві.