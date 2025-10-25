Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Дмитрия. Он записал обращение к поклонникам.
К слову Приходите, чтобы сказать "спасибо": в Киеве состоится концерт памяти "Дизеля" с Green Grey
Приветствую, уважаемые друзья. Уже четвертое утро подряд, просыпаясь, я не могу принять эту реальность, но нет с нами больше Андрея "Дизеля" Яценко. Вчера мы проводили его в последний путь, но жизнь должна продолжаться и дело должно продолжаться,
– сказал Дмитрий Муравицкий.
Вокалист группы Green Grey подтвердил, что 30 октября в Киеве состоится концерт памяти Андрея Яценко. Об этом накануне сообщило ивент-агентство Master Show в инстаграме.
Относительно отмененного тура... Я считаю, что это ошибка в формулировке самой мысли. Он не отменен, а просто перенесен,
– отметил "Мурик".
Важно! Концерт памяти Андрея Яценко пройдет в клубе Caribbean Club. Он начнется в 19:00. Билеты на другие концерты Green Grey, которые были запланированы в рамках тура по Украине "Под дождем", можно вернуть до 30 октября включительно. Средства за билеты, которые не будут возвращены, Master Show передаст семье "Дизеля". Все детали – по ссылке.
Когда и почему умер Андрей Яценко?
Напомним, что Андрей Яценко внезапно умер 20 октября. Причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.
С "Дизелем" попрощались в Киеве 23 октября. Церемония проходила в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины. Среди присутствующих были родные, друзья, поклонники и коллеги Яценко, в частности Джамала, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Олег Михайлюта (Фагот), Тарас Тополя, Андрей Джеджула.
Лидера группы Green Grey похоронили на Байковом кладбище.