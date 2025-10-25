Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Дмитрия. Он записал обращение к поклонникам.

К слову Приходите, чтобы сказать "спасибо": в Киеве состоится концерт памяти "Дизеля" с Green Grey

Приветствую, уважаемые друзья. Уже четвертое утро подряд, просыпаясь, я не могу принять эту реальность, но нет с нами больше Андрея "Дизеля" Яценко. Вчера мы проводили его в последний путь, но жизнь должна продолжаться и дело должно продолжаться,

– сказал Дмитрий Муравицкий.

Вокалист группы Green Grey подтвердил, что 30 октября в Киеве состоится концерт памяти Андрея Яценко. Об этом накануне сообщило ивент-агентство Master Show в инстаграме.

Относительно отмененного тура... Я считаю, что это ошибка в формулировке самой мысли. Он не отменен, а просто перенесен,

– отметил "Мурик".

Важно! Концерт памяти Андрея Яценко пройдет в клубе Caribbean Club. Он начнется в 19:00. Билеты на другие концерты Green Grey, которые были запланированы в рамках тура по Украине "Под дождем", можно вернуть до 30 октября включительно. Средства за билеты, которые не будут возвращены, Master Show передаст семье "Дизеля". Все детали – по ссылке.

Когда и почему умер Андрей Яценко?