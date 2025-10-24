Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм івент-агенції Master Show. Концерт пам'яті Андрія Яценка запланований на 30 жовтня у клубі Caribbean Club, початок о 19:00.

Квитки, придбані на туровий концерт у Києві, залишаються дійсними. Це буде вечір музики, світла й вдячності людині, чия енергія, талант і доброта назавжди залишили слід у наших серцях. Приходьте, щоб сказати "дякую" легендарному "Дизелю" за музику, спогади, епоху!,

– йдеться у дописі Master Show.

Важливо! Квитки на концерт пам'яті "Дизеля" можна придбати за посиланням.

Концерт пам'яті "Дизеля" у Києві / Фото з інстаграму Master Show

Нагадаємо, що у жовтні й листопаді гурт Green Grey мав виступити у Дніпрі, Харкові, Києві, Полтаві, Одесі та Миколаєві. Раніше івент-агенція Master Show повідомила в інстаграмі, що квитки можна повернути до 30 жовтня включно. Всі кошти за квитки, які не будуть повернені, компанія передасть сім'ї Андрія Яценка.

