23 жовтня у Києві проходить прощання з артистом. У мережі вже показали перші кадри. Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал ТСН.

Так, церемонія прощання з Андрієм Яценком відбувається у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України. Біля труни вже зібралися друзі, родичі та прихильники музиканта.

Як повідомляли учасники колективу Green Grey в фейсбуці, дійство триватиме з 9:00 до 11:30.

У приміщенні "Будинку Кіно" лунають українські пісні гурту Green Grey, зокрема, легендарний трек "Під дощем". В приміщенні можна побачити лише живі квіти, передає OBOZ.UA. "Дизеля" поховають у його улюбленій кепці.

Що відомо про смерть Андрія Яценка?