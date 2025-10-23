23 жовтня у Києві проходить прощання з артистом. У мережі вже показали перші кадри. Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал ТСН.
Так, церемонія прощання з Андрієм Яценком відбувається у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України. Біля труни вже зібралися друзі, родичі та прихильники музиканта.
Як повідомляли учасники колективу Green Grey в фейсбуці, дійство триватиме з 9:00 до 11:30.
У приміщенні "Будинку Кіно" лунають українські пісні гурту Green Grey, зокрема, легендарний трек "Під дощем". В приміщенні можна побачити лише живі квіти, передає OBOZ.UA. "Дизеля" поховають у його улюбленій кепці.
Що відомо про смерть Андрія Яценка?
- Трагічна новина сколихнула український шоубізнес 20 жовтня. Серце Diezel перестало битися о 9-й годині ранку.
- У музиканта була серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця.