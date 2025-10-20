Тепер інформацію про смерть підтвердила команда артиста. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку івент-агенції Master Show.
На жовтень та листопад гурт Green Grey планував турне Україною. Зокрема, на своїй сторінці в інстаграмі музиканти писали, що мають виступити в Дніпрі, Харкові, Києві, Полтаві, Одесі та Миколаєві. Проте 20 жовтня агенція з організації заходів, яка займалася цими концертами, сповістила, що тур колективу Україною скасовано, адже з життя пішов Андрій Яценко (Diezel).
Вони додали, що всі придбані квитки можна повернути до 30 жовтня включно. Для цього треба звернутися до сервісу, де ви здійснювали покупку, а якщо купували квитки на сайті Master Show – звертайтеся на пошту tickets@master-show.com.
Всі кошти за квитки, які не будуть повернені, ми передамо сім'ї Андрія. Дякуємо вам за розуміння та підтримку. Висловлюємо наші щирі співчуття рідним і близьким Андрія,
– написали організатори туру.
Що відомо про смерть Андрія Яценка?
- Багато деталей про цю трагічну для українського шоубізу звістку наразі не розголошують.
- На момент смерті "Дизелю" було 55 років, а в грудні він мав святкувати день народження.
- Учасники Green Grey ніяк не коментували цю новину, лише на офіційній сторінці з'явилося траурне фото свічки на чорному тлі.
- Крім того, портрет з чорною стрічкою опублікували й на фейсбук-акаунті самого Андрія.
- Олег Михайлюта з гурту ТНМК, більш відомий як Фагот, розповів, що ймовірною причиною смерті Яценка були проблеми з серцем, проте офіційної інформації від близьких про це поки немає.