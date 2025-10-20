Тепер інформацію про смерть підтвердила команда артиста. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку івент-агенції Master Show.

На жовтень та листопад гурт Green Grey планував турне Україною. Зокрема, на своїй сторінці в інстаграмі музиканти писали, що мають виступити в Дніпрі, Харкові, Києві, Полтаві, Одесі та Миколаєві. Проте 20 жовтня агенція з організації заходів, яка займалася цими концертами, сповістила, що тур колективу Україною скасовано, адже з життя пішов Андрій Яценко (Diezel).

Вони додали, що всі придбані квитки можна повернути до 30 жовтня включно. Для цього треба звернутися до сервісу, де ви здійснювали покупку, а якщо купували квитки на сайті Master Show – звертайтеся на пошту tickets@master-show.com.

Всі кошти за квитки, які не будуть повернені, ми передамо сім'ї Андрія. Дякуємо вам за розуміння та підтримку. Висловлюємо наші щирі співчуття рідним і близьким Андрія,

– написали організатори туру.

Що відомо про смерть Андрія Яценка?