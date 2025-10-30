Відповідна інформація з'явилась в Threads cats_and_watches, передає 24 Канал.

Не пропустіть Єва Коршик виправдалась за скандальне фото в худі "Я русский" з прапором ЛНР

Як зазначається у дописі, Єва Коршик обрала Patek Philippe Twenty~4 4910/10A-001, який коштує понад 7 тисяч євро (це понад 300 тисяч гривень). Модель вийшла у 2001 році.

Годинник прикрашений 44 діамантами загальною вагою 0,45 карата. Всередині – власний кварцовий механізм E15. Patek вважає, що це годинник, який підходить для жінок 24/7 і є універсальним варіантом на всі випадки життя.

– йдеться у дописі.

Що відомо про скандал з Євою Коршик?