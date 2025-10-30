Відповідна інформація з'явилась в Threads cats_and_watches, передає 24 Канал.
Як зазначається у дописі, Єва Коршик обрала Patek Philippe Twenty~4 4910/10A-001, який коштує понад 7 тисяч євро (це понад 300 тисяч гривень). Модель вийшла у 2001 році.
Годинник прикрашений 44 діамантами загальною вагою 0,45 карата. Всередині – власний кварцовий механізм E15. Patek вважає, що це годинник, який підходить для жінок 24/7 і є універсальним варіантом на всі випадки життя.
– йдеться у дописі.
Що відомо про скандал з Євою Коршик?
Нагадаємо, що Єва Коршик знялась у колаборації з люксовим українським брендом жіночого одягу BAZHANE. Така співпраця одразу викликала обурення в мережі.
Українці пригадали, що у підлітковому віці Єва зробила фотографію на фоні прапора так званої "ЛНР". Крім того, дівчина була одягнена у світшот з написом "Я русский".
Також Коршик є у базі "Миротворець", навіть після початку повномасштабного вторгнення створює контент російською мовою, записувала інтерв'ю з одіозним репером Kyivstone тощо.
Сама ж Єва згодом заявила, що зробила те скандальне фото у 14-річному віці, коли перебувала під впливом російської пропаганди, і що нестиме за це відповідальність до кінця життя.
Після хвилі критики бренд BAZHANE зняв з продажу дроп з Євою Коршик, а блогерка сказала, що весь гонорар, який отримала з цієї співпраці, спрямує на допомогу армії.