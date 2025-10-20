Знаменитості, такі як Святослав Вакарчук, Олександр Пономарьов, Руслана, Женя Галич, Артем Пивоваров, і Наталка Карпа, висловили свої співчуття і відреагували на цю втрату в соціальних мережах, передає Showbiz 24.
Святослав Вакарчук
Фронтмен "Океану Ельзи" запостив чорно-білу фотографію Андрія Яценка на свою сторінку в інстаграмі.
Diezel пішов в інший світ. Один із яскравих символів того, як усе починалося тоді, у 90-ті. Спочивай з миром,
– написав артист під публікацією.
Олександр Пономарьов
Виконавець підтвердив трагічну новину про смерть "Дизеля" з гурту Green Grey у фейсбуці.
Олександр Пономарьов відреагував на смерть "Дизеля" з гурту Green Grey / Скриншот з фейсбука
Руслана
Співачка запостила спільне з Андрієм фото і написала, що була шокована новиною про його смерть.
Це для мене шок, як і для більшості, хто знав Diezel і стояв з ним на одній сцені. Вічна пам'ять,
– зазначила Лижичко в інстаграм-сторіс.
Руслана відреагувала на смерть Андрія Яценка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Женя Галич
Неймовірно важко повірити. Друже, як же так. Ти – легенда. Вічна пам'ять, бро,
– написав лідер гурту O.Torvald у соцмережах.
Женя Галич відреагував на смерть Андрія Яценка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Артем Пивоваров
Допис на своїй сторінці в інстаграм також зробив співак Артем Пивоваров. Він опублікував відео, де разом з Diezel виступає на фестивалі в Маріуполі у 2018 році.
Ти був справжнім музикантом, щирою людиною. Я завжди пам'ятатиму твої поради, наші джеми на студії та поза нею. Ти зробив великий внесок у розвиток української музики й залишишся в пам'яті та плейлистах людей. RIP, друже,
– написав Пивоваров.
Наталка Карпа
Співачка зробила репост допису Марічки Бурмаки, де та підтвердила смерть Яценка, й написала RIP, додавши емоджі розбитого серця.
Для довідки! RIP – це абревіатура від англійської фрази Rest in Peace, яка перекладається "спочивай з миром" і використовується як побажання померлому.
Наталка Карпа відреагувала на смерть Андрія Яценка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про смерть Diezel з Green Grey?
- Найпершим сумну звістку про смерть Андрія Яценка опублікувало видання OBOZ.UA, з посиланням на власні джерела.
- Після цього на сторінці артиста в фейсбуці та на акаунті гурту поширили фото свічки на чорному тлі.
- Водночас, на момент написання матеріалу, жодних офіційних заяв рок-гурт Green Grey не робив.
- Фагот з ТНМК у коментарі OBOZ.UA зазначив, що останнім часом в "Дизеля" були проблеми з серцем, проте ніякої підтвердженої інформації про це не було.