Знаменитості, такі як Святослав Вакарчук, Олександр Пономарьов, Руслана, Женя Галич, Артем Пивоваров, і Наталка Карпа, висловили свої співчуття і відреагували на цю втрату в соціальних мережах, передає Showbiz 24.

Святослав Вакарчук

Фронтмен "Океану Ельзи" запостив чорно-білу фотографію Андрія Яценка на свою сторінку в інстаграмі.

Diezel пішов в інший світ. Один із яскравих символів того, як усе починалося тоді, у 90-ті. Спочивай з миром,

– написав артист під публікацією.

Олександр Пономарьов

Виконавець підтвердив трагічну новину про смерть "Дизеля" з гурту Green Grey у фейсбуці.



Олександр Пономарьов відреагував на смерть "Дизеля" з гурту Green Grey / Скриншот з фейсбука

Руслана

Співачка запостила спільне з Андрієм фото і написала, що була шокована новиною про його смерть.

Це для мене шок, як і для більшості, хто знав Diezel і стояв з ним на одній сцені. Вічна пам'ять,

– зазначила Лижичко в інстаграм-сторіс.



Руслана відреагувала на смерть Андрія Яценка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Женя Галич

Неймовірно важко повірити. Друже, як же так. Ти – легенда. Вічна пам'ять, бро,

– написав лідер гурту O.Torvald у соцмережах.



Женя Галич відреагував на смерть Андрія Яценка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Артем Пивоваров

Допис на своїй сторінці в інстаграм також зробив співак Артем Пивоваров. Він опублікував відео, де разом з Diezel виступає на фестивалі в Маріуполі у 2018 році.

Ти був справжнім музикантом, щирою людиною. Я завжди пам'ятатиму твої поради, наші джеми на студії та поза нею. Ти зробив великий внесок у розвиток української музики й залишишся в пам'яті та плейлистах людей. RIP, друже,

– написав Пивоваров.

Наталка Карпа

Співачка зробила репост допису Марічки Бурмаки, де та підтвердила смерть Яценка, й написала RIP, додавши емоджі розбитого серця.

Для довідки! RIP – це абревіатура від англійської фрази Rest in Peace, яка перекладається "спочивай з миром" і використовується як побажання померлому.



Наталка Карпа відреагувала на смерть Андрія Яценка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про смерть Diezel з Green Grey?