Андрій "Дизель" Яценко пішов з життя, – про це стало відомо у понеділок, 20 жовтня. Джерела з оточення музиканта розповіли, що в лідера Green Grey були проблеми з серцем. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Друзі кажуть, що останні дні він скаржився на проблеми з серцем,

– сказав режисер та кліпмейкер Віктор Придувалов.

Придувалов створював музичні відео для гурту Green Grey та інших артистів та колективів. Режисер назвав Андрія Яценка талановитим та надзвичайно енергійним музикантом.

"У нього завжди було стільки ідей, що не всі встигав реалізовувати – на кілька життів вистачило б будь-якій іншій людині. У нас були різні стосунки: то дружили, то сварилися – все як у справжньому рок-н-ролі. Але дружити він умів справді", – додав Віктор Придувалов.

Лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта також припустив, що причиною смерті Андрія Яценка могли стати проблеми з серцем.

Я думаю, це все ж таки серце, але стовідсоткової інформації в мене немає,

– сказав Фагот.

Додамо, втрату підтвердили на сторінці Master Show, що займалися організацією туру гурту Green Grey. Придбані квитки можна повернути. Кошти за квитки, які не будуть повернені, передадуть сім'ї музиканта.

Що відомо про Андрія Яценка

Музикант народився у Києві у грудні 1969 року. Був засновником та лідером одного з перших рок-гуртів незалежної України – Green Grey. Виступав під сценічним псевдонімом "Дизель".

Після початку повномасштабного вторгнення Яценко займався волонтерством, а згодом підписав контракт з батальйоном "Мрія". Поєднував службу у війську з концертами, де збирав кошти на ЗСУ.