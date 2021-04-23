Вагітна "Диво-жінка" Галь Гадот розсекретила стать майбутньої дитини

35-річна акторка та модель Галь Гадот вагітна третьою дитиною. Хоч зірка фільму "Диво-жінка" неохоче розповідає про особисте життя, стать майбутнього малюка вона все ж розсекретила. Це дівчинка!
Успішна ізраїльська актриса стала гостею ранкового ток-шоу Live with Kelly and Ryan та розкрила деталі майбутнього поповнення у родині. Вона оголосила стать малюка. У пари, яка разом майже 15 років, знову народиться донька!
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Це дівчинка номер три. Так, дотримуємося того, на чому розуміємося,
– з гумором заявила Галь Гадот.
Нагадаємо, у шлюбі з бізнесменом Яроном Версаном знаменитість народила двох доньок – Альму, якій зараз 9 років, та Майю, котрій нещодавно виповнилося 3 роки.
Що відомо про вагітність "Диво-жінки" Галь Гадот
- Про третю вагітність акторка оголосила на початку березня, опублікувавши сімейне фото з чоловіком і двома доньками. Тоді вагітний животик зірки підкреслила молочна сукня в білизняному стилі.
- За місяць вона вперше показала округлий животик у купальнику. Галь Гадот сфотографувалася біля басейну на задньому дворі свого розкішного маєтку.