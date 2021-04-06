Голлівудська акторка Галь Гадот вагітна втретє. Після заяви про майбутнє поповнення в родині вона вперше поділилася фото в купальнику. На ньому зірка фільму "Диво-жінка" засвітила помітно округлий животик.

35-річна ізраїльська акторка та модель вже виховує двох доньок від бізнесмена Ярона Версано – 9-річну Альму та 4-річну Майю, а невдовзі стане багатодітною матусею. Після оголошення про вагітність Галь Гадот вперше показала, як змінилася її фігура.

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На великодніх вихідних вона сфотографувалася біля басейну. На задньому дворі розкішного маєтку зірка позувала в суцільному купальнику чорного кольору з пікантним декольте. Пляжне вбрання акцентувало на вагітному животику "Диво-жінки", який помітно округлився за останній місяць. З зібраним у хвіст волоссям і сонцезахисних окулярах вона читала книжку.

"Працюю над двома великими проєктами", – інтригуюче написала Галь Гадот.

За добу допис Галь Гадот оцінили майже 3 мільйони фоловерів. У коментарях вони висловили припущення, що при надії знаменитість працює над новим кінопроєктом. Одні впевнені, що актриса вивчає сценарій супергеройського фільму "Диво-жінка 3", інші ж переконані, що вона готується до зйомок другої частини "Ліги справедливості" Зака Снайдера.

Що відомо про вагітність Галь Гадот