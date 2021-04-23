Успішна ізраїльська актриса стала гостею ранкового ток-шоу Live with Kelly and Ryan та розкрила деталі майбутнього поповнення у родині. Вона оголосила стать малюка. У пари, яка разом майже 15 років, знову народиться донька!

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Це дівчинка номер три. Так, дотримуємося того, на чому розуміємося,

– з гумором заявила Галь Гадот.

Нагадаємо, у шлюбі з бізнесменом Яроном Версаном знаменитість народила двох доньок – Альму, якій зараз 9 років, та Майю, котрій нещодавно виповнилося 3 роки.

Що відомо про вагітність "Диво-жінки" Галь Гадот