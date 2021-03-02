"Диво-жінка" Галь Гадот втретє вагітна. Голлівудська акторка повідомила про свій особливий стан, поділившись сімейною світлиною.

35-річна акторка потішила шанувальників радісною новиною. Вона показала округлий животик на сімейному селфі, де зображена нееймовірно щасливою.

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Галь Гадот втретє вагітна

На фотографії зіркова сім'я позувала, лежачи на ліжку. 45-річний чоловік Гадот, бізнесмен Ярон Версано, з яким акторка перебуває у шлюбі вже 12 років, ніжно обіймав животик вагітної коханої. Доньки подружжя також мило усміхалися на камеру.

Наразі пара не розсекречує статі малюка та терміну вагітності.

"Ми знову чекаємо на дитину", – написала в публікації Галь.

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Галь Гадот з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Галь Гадот

Галь Гадот та Ярон Версано на Золотому глобусі

За декілька годин до оголошення новини про вагітність знамените подружжя побувало на церемонії вручення престижної кінопремії Золотий глобус. Але тоді зірку фільму "Диво-жінка" ніхто не запідозрив у вагітності.

Акторка постала перед камерами в обіймах чоловіка. Для урочистої події вона обрала легку білосніжну мінісукню. Вбрання лише підкреслило струнку фігуру знаменитості. Такий look Гадот поєднала зі світлими босоніжками на підборах. Волосся вона вклала в елегантні локони, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах. Довершила аутфіт мінімалістичними сережками та вишуканою прикрасою на шиї.



Галь Гадот та Ярон Версано на Золотому глобусі / Фото Getty Images



Галь Гадот у білосніжній сукні / Фото Getty Images