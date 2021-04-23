Успешная израильская актриса стала гостьей утреннего ток-шоу Live with Kelly and Ryan и раскрыла детали будущего пополнения в семье. Она объявила пол малыша. У пары, которая вместе почти 15 лет, снова родится дочь!

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Это девочка номер три. Так, придерживаемся того, что понимаем,

– с юмором заявила Галь Гадот.

Напомним, в браке с бизнесменом Яроном Версаном знаменитость родила двух дочерей – Альму, которой сейчас 9 лет, и Майю, которой недавно исполнилось 3 года.

Что известно о беременности "Чудо-женщины" Галь Гадот