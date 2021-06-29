"Диво-жінка" Галь Гадот народила третю дитину: перше сімейне фото в новому складі
Джерело:інстаграм Галь Гадот
36-річна ізраїльська акторка Галь Гадот народила втретє! Зірка стала мамою дівчинки, яку назвали Даніелою. "Диво-жінка" не стала ховати крихітку від публіки й показала її перше фото з батьками і старшими сестрами.
Голлівудська акторка Галь Гадот стала багатодітною мамою. Знаменитість народила третю донечку від бізнесмена Ярона Версано. Зірка супергеройського фільму "Диво-жінка" не стала розсекречувати дату пологів, однак, судячи з фото, Даніела з'явилась на світ днями.
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Моя мила сім'я! Я не можу бути більш вдячною та щасливою (і втомленою). Ми всі раді вітати Даніелу в нашій родині. Я посилаю всім вам любов і здоров'я,
– зворушливо написала Галь Гадот.
Зірка доповнила публікацію першим сімейним селфі в новому складі. Новонароджену крихітку довірили 9-річній Альмі. 4-річна Майя ж фотографувалась в обіймах знаменитої мами. Схоже, дівчинка безмежно рада, що стала старшою сестрою й зможе допомагати з вихованням Даніели.
Галь Гадот з чоловіком і доньками / Фото з інстаграму "Диво-жінки"
Що відомо про третю вагітність Галь Гадот
- Про вагітність "Диво-жінки" стало відомо на початку березня. За декілька годин до оприлюднення фото з округлим животом Галь Гадот з чоловіком побувала на церемонії вручення Золотого глобуса, де ніхто не помітив зміни її фігури. Все завдяки об'ємній мінісукні.
- Наприкінці квітня знаменитість розсекретила стать майбутньої дитини. Вона оголосила, що чекає на третю доньку.
- На диво, Галь Гадот не ховалась від папараці й навіть показувала округлий животик у купальнику.