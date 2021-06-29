"Диво-жінка" Галь Гадот народила третю дитину: перше сімейне фото в новому складі

36-річна ізраїльська акторка Галь Гадот народила втретє! Зірка стала мамою дівчинки, яку назвали Даніелою. "Диво-жінка" не стала ховати крихітку від публіки й показала її перше фото з батьками і старшими сестрами.

Голлівудська акторка Галь Гадот стала багатодітною мамою. Знаменитість народила третю донечку від бізнесмена Ярона Версано. Зірка супергеройського фільму "Диво-жінка" не стала розсекречувати дату пологів, однак, судячи з фото, Даніела з'явилась на світ днями.

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Моя мила сім'я! Я не можу бути більш вдячною та щасливою (і втомленою). Ми всі раді вітати Даніелу в нашій родині. Я посилаю всім вам любов і здоров'я,

– зворушливо написала Галь Гадот.

Зірка доповнила публікацію першим сімейним селфі в новому складі. Новонароджену крихітку довірили 9-річній Альмі. 4-річна Майя ж фотографувалась в обіймах знаменитої мами. Схоже, дівчинка безмежно рада, що стала старшою сестрою й зможе допомагати з вихованням Даніели.

Галь Гадот з чоловіком і доньками / Фото з інстаграму "Диво-жінки"

Що відомо про третю вагітність Галь Гадот