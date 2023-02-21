22-річна дівчина Остапчука розповіла, як "морозилася" від нього після першого побачення
Джерело:Катерина Полтавська
Після розриву з другою дружиною Володимир Остапчук живе з 22-річною Катею Полтавською. Це її перші серйозні стосунки, і, як з'ясувалося, зустрічатися з зіркою вона не хотіла. Дівчина "морозила" ведучого після першого побачення.
Хтось з 35-тисячної аудиторії Каті Полтавської в інстаграмі запитав, чи вірить вона в кохання з першого погляду. Дівчина відповіла, що з нею такого не траплялося, бо навіть успішний і відомий Остапчук сподобався їй не одразу.
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Як дівчина Остапчука "морозилася" від нього
Виявляється, блогерка відмовилася йти з Остапчуком на каву на ранок після першого побачення.
Після нашого першого побачення з моїм хлопцем на наступний день він запросив мене на каву вранці, а я відповіла, що вранці каву не п'ю! Я просто хотіла від нього морозитися, тому треба було щось швидко вигадати, ми говорили по телефону. А нічого розумнішого в голову не прийшло, як ви розумієте,
– пригадала Катя Полтавська.
Як розповів їй Остапчук згодом, така відповідь його дуже здивувала: "Зараз він каже, що тоді подумав: "А коли її (каву, – 24 канал), бл*ть, п'ють".
Дівчина Остапчука розповіла, як морозилася від нього / Фото зі сторіс
- Нагадаємо, раніше Катя Полтавська натякала, що її роман з Остапчуком почався, коли він уже не був у шлюбі з Христиною Горняк. Тож вона нібито не знає, як відбити одруженого чоловіка.
- Блогерка розхвалювала шоумена підписникам і хизувалася, що він кращий, ніж вона собі загадувала: "Турботливий, вдячний, відповідальний, мудрий. Звичайно, є й мінуси, але вони в нас схожі, тому мені підходять".
- Хоч ЗМІ й соцмережі давно гудуть про їхній роман, стосунки вони приховують. Катя не показує Остапчука у своєму профілі, а він "не світиться" з нею в себе, бо "кохання треба берегти". Дівчина радіє, що "цікава людям і без цієї теми".