Вагітна кохана "Холостяка" Макса Михайлюка показала вишуканий образ у сукні: фото

Вагітна дівчина "Холостяка" Максима Михайлюка Даша Хлистун поділилась з прихильниками новим фото. Вона підкорила мережу розкішним образом у чорній обтислій сукні.

Українська модель Даша Хлистун продовжує влаштовувати розкішні фотосесії навіть під час вагітності. Вона оприлюднила новий чарівний кадр на особистій сторінці.

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Образ Даші Хлистун

Для нової зйомки обраниця Максима Михайлюка позувала на тлі картини. Даша Хлистун обрала стильну чорну сукню з бретелями-ланцюжками та декольте. Її обтислий фасон вдало підкреслював вагітний животик дівчини. Варто зазначити, що вона перебуває на останньому місяці вагітності, тому вже зовсім скоро стане мамою.

Лаконічний, але вишуканий аутфіт дівчина "Холостяка" доповнила тонким браслетом з камінців на руці. Даша Хлистун зробила відповідну зачіску, що додавала жіночності – зібрала волосся у пишний низький пучок.

На обличчі моделі красувався гарний макіяж, що став чудовим завершенням look. Дівчина підкреслила повіки темними тінями й стрілками, а також нафарбувала губи помадою.



Даша Хлистун / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Шанувальників зачарував новий стильний образ дівчини Михайлюка:

"Неймовірно";

"Класне фото";

"Вогонь";

"Красуня";

"Ви дуже красива".

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