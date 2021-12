Дитяче Євробачення-2021: як виступила представниця України Олена Усенко

У фіналі Дитячого Євробачення-2021 Україна виступала під номером 12. 14-річна Олена Усенко потужно заспівала композицію "Важіль". Дівчинка вразила не лише сильним вокалом, а й шаленою енергетикою.

На Дитячому Євробаченні-2021 в Парижі Україна посіла 6 місце. Олена Усенко з піснею "Важіль" набрала 125 балів – 62 бали від журі та 63 бали від глядачів. Її обійшли учасники з Вірменії, Польщі, Франції, Грузії та Азербайджану.

Талановита Олена Усенко займається вокалом усього 4 роки. Національний відбір Дитячого Євробачення вона підкорила з другої спроби. 2020 року вона з піснею We never get free поступилась перемогою Олександру Балабанову. Тоді як її "Важіль" не залишив байдужим ані публіку, ані членів журі.

У Париж Олена Усенко з України підготувала мінімалістичний номер без танців і музичних інструментів. Так, головний акцент був на самій артистці, на її емоціях, на її енергетиці. Єдиний елемент, котрий довершив постановку, – сяюче коле позаду, яке "запалало" у фіналі композиції.

Олена Усенко на Дитячому Євробаченні-2021 в Парижі / Фото з інстаграму конкурсу

У концерт-холі La Seine Musicale Олена Усенко з'явилась у костюмі теракотового кольору – короткому топі та широких штанах з розрізом. Її образ довершила чорна блузка-сітка, вкорочена шкірянка та пояс з масивною фурнітурою.

Олена Усенко – Важіль: дивіться виступ України онлайн

Зазначимо, що Олена Усенко ризикнула та поїхала на Дитяче Євробачення-2021 в Париж з авторською україномовною композицією "Важіль". В інтерв'ю в рамках проєкту "Інтерв'ю24" дівчинка розповідала, що взяла приклад з Go_A, які підкорили світ запальною піснею SHUM.

Вони показали, як важливо просувати українську мову, бо вона неймовірно милозвучна. І я вирішила написати повністю україномовну пісню і зробити так, щоб її зрозумів весь світ через мою енергетику, через мій посил,

– ділилась Олена Усенко.

Оленою Усенко на репетиції / Фото Валентини Поліщук, 24 канал