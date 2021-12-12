14-річна вокалістка Олена Усенко поділилась, що праця над виступом у фіналі Дитячого Євробачення все ще триває. У розмові з журналістами 24 каналу вона розповіла, що номер майже готовий.

До слова 14-річна зірка Дитячого Євробачення Усенко пояснила, чому наважилась на рудий колір волосся

Ми зараз працюємо над номером, над постановкою, і все вдається дуже круто,

– поділилась Олена Усенко.

Дівчина розповіла, які мотиви будуть у її фінальному виступі в Парижі.

"Головний акцент буде на мені, на моїй енергетиці, на моїх емоціях. Там з'явиться ще один дуже кльовий момент, який я зараз не хочу розсекречувати. Це невеличкий сюрприз, але не хореографія на задньому фоні. Ми всі зійшлись на тому, що головне в номері – показати енергетику, яка живе в пісні", – впевнена артистка.



Олена Усенко на репетиції / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У підготовці Олена Усенко рівняється на відомий український гурт: "З останніх – це Go_A, бо вони для мене, як і для всіх українців, приїхали додому переможцями. Як на мене, вони на одному рівні з Måneskin, неймовірно круті".

Зараз зірка Дитячого Євробачення живе у шаленому ритмі. Вона розповідала, що з самого ранку до пізньої ночі може займатися музикою. Про здоровий 8-годинний сон їй можна лише мріяти, адже деколи Олена їде на зйомки о 5 ранку. Та все це дівчині до вподоби.

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Зауважимо, що фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 19 грудня о 17:00 за київським часом. Зокрема, конкурс транслюватиме суспільний телеканал "UA: КУЛЬТУРА".