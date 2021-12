Детское Евровидение-2021: как выступила представительница Украины Елена Усенко

В финале Детского Евровидения-2021 Украина выступала под номером 12. 14-летняя Елена Усенко мощно спела композицию "Важіль". Девочка поразила не только сильным вокалом, но и бешеной энергетикой.

На Детском Евровидении-2021 в Париже Украина заняла 6-е место. Елена Усенко с песней "Важіль" набрала 125 баллов – 62 балла от жюри и 63 балла от зрителей. Ее обошли участники из Армении, Польши, Франции, Грузии и Азербайджана.

Горячая тема Армения победила на Детском Евровидении-2021

Как Елена Усенко из Украины выступила на Детском Евровидении-2021

Талантливая Елена Усенко занимается вокалом всего 4 года. Национальный отбор Детского Евровидения она покорила со второй попытки. В 2020 году она с песней We never get free уступила победу Александру Балабанову. В то время как ее "Важіль" не оставил равнодушным ни публику, ни членов жюри.

В Париж Елена Усенко из Украины подготовила минималистичный номер без танцев и музыкальных инструментов. Так, главный акцент был на самой артистке, на ее эмоциях, на ее энергетике. Единственный элемент, завершивший постановку, – сияющее кольцо позади, которое "загорелось" в финале композиции.

Елена Усенко на Детском Евровидении-2021 в Париже / Фото из инстаграма конкурса

Читайте также Никто не может нравиться всем, – как Елена Усенко с Детского Евровидения реагирует на критику

В концерт-холле La Seine Musicale Елена Усенко появилась в костюме терракотового цвета – коротком топе и широких брюках с разрезом. Ее образ завершила черная блузка-сетка, укороченная кожанка и пояс с массивной фурнитурой.

Елена Усенко – Важіль: смотрите выступление Украины онлайн

Не пропустите "Будущее будем делать именно мы": интервью с Еленой Усенко – представительницей Детского Евровидения

Отметим, что Елена Усенко рискнула и поехала на Детское Евровидение-2021 в Париж с авторской украиноязычной композицией "Важель". В интервью в рамках проекта "Интервью24" девочка рассказывала, что взяла пример с Go_A, покоривших мир зажигательной песней SHUM.

Они показали, как важно продвигать украинский язык, потому что он невероятно благозвучен. И я решила написать полностью украиноязычную песню и сделать так, чтобы ее понял весь мир через мою энергетику, через мой посыл,

– делилась Елена Усенко.

Елена Усенко на репетиции / Фото Валентины Полищук, 24 канал