Олені часто пишуть, що пісня "Важіль" задоросла для Дитячого Євробачення. Однак юна артистка зазначає, що сучасні підлітки дуже свідомі та розумні. Тому в дівчини немає страху, що "Важіль" буде задорослим.

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Ніхто не може подобатися абсолютно всім, ніхто. І я це розумію, тому читаю, що про мене пишуть. Іноді я по-доброму відповідаю своїм хейтерам, бо мені цікаво, як вони будуть реагувати, цікаво входити з ними в контакт. Чому ні?

– наголосила Олена.

У мережі Усенко закидали ще й звинуваченнями у проплаченій перемозі на Нацвідборі. Однак Олена наголошує, що вона та її викладачка з вокалу категорично проти того, щоб з кимось домовлятися, комусь за щось платити: "Ми все робимо чесно, своїми силами. Найголовніше для мене, що вся моя команда – мої друзі, моя мама, мої педагоги – знають правду".

Додамо, повне інтерв'ю з Оленою Усенко читайте за посиланням у межах проєкту "Інтерв'ю24".

"Біда в тому, що деяким людям важко сприйняти факт, що хтось переміг, а вони – ні. Тоді говорять, що все проплачено. Проте, якщо подивитися на ситуацію адекватно, то видно, скільки я працюю, як я росту", – закцентувала Усенко.

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