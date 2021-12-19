Грандіозний фінал Дитячого Євробачення-2021 відгримів у неділю, 19 грудня, у концерт-холі La Seine Musicale в Парижі. За перемогу в престижному пісенному конкурсі боролись учасники з 19 країн світу. Україну представляла 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви з піснею "Важіль".

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Хто переміг на Дитячому Євробаченні-2021

Переможницею Дитячого Євробачення-2021 стала 14-річна Maléna з Вірменії. Вона перемогла з заворожуючою піснею Qami Qami, яку виконала рідною мовою. Це друге золото Вірменії після перемоги Володимира Арзуманяна 2010 року з піснею "Мама".

Срібло на Дитячому Євробаченні-2021 дісталось учасниці з Польщі Сарі Джеймс – 218 балів, а бронза – представнику Франції Енцо – 187 балів.

Maléna – переможниця Дитячого Євробачення-2021 / Фото з інстаграму пісенного конкурсу

За традицією, після оголошення результатів голосування Maléna ще раз вийшла на сцену Дитячого Євробачення й під бурхливі оплески заспівала Qami Qami на біс.

Maléna – Qami Qami​: дивіться відео переможця Дитячого Євробачення-2021 онлайн