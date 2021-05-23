Коли та де пройде дитяче Євробачення

19 пісенний конкурс дитячого Євробачення відбудеться у неділю, 19 грудня, у концертному залі La Seine Musicale, який знаходиться на острові Сегін на річці Сена.

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Це одне з найбільш дивовижних і красивих місць в Європі, і з моменту відкриття у 2017 році воно швидко перетворилося на культовий культурний заклад, який прагне донести всю музику до всіх глядачів,

– мовиться на сайті.

Слоганом цьогорічного конкурсу буде – "Уявляй" ("Imagine"). Його обрали через кілька причин. Зокрема, він нагадує про пісню Valentina, яка виграла минулого року Дитяче Євробачення у Варшаві. Також уява може слугувати початком для творіння, спонукати до мрії. Через мрії, на думку організаторів, можна починати будувати кращий світ.

"Сила уяви безмежна, особливо для дітей. І це те, що нам сьогодні потрібно більше, ніж будь-коли", – переконані організатори конкурсу.

Нагадаємо, у 2020 році 29 листопада пройшло Дитяче Євробачення в онлайн-форматі. Представник України Олександр Балабанов отримав 106 балів та посів 7 місце у турнірній таблиці. Він боровся за першість з 12 конкурсантами.